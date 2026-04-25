Gesellschaftliche Lage

Bisher sei es der Bundesregierung nicht gelungen, dem Land einen positiven Ruck zu geben, sagte der CDU-Politiker der ”Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung”.Die Menschen im Land müssten endlich konkrete Verbesserungen im täglichen Leben spüren. Deutschland fahre sich gerade herunter, so Kretschmer. "Die Kommunen haben 35 Milliarden Euro zu wenig, also gibt es weniger Kultur, weniger Bibliotheken, weniger Schulsozialarbeit." Auch gebe es weniger Geld für Wissenschaft und damit "weniger Exzellenz".
Kretschmer nannte als positives Beispiel Polen. Dort gebe es mehr als drei Prozent Wirtschaftswachstum. Die Regierung in Berlin müsse sich anschauen, was Polen anders mache und daraus die nötigen Konsequenzen ziehen.
Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.