Bundespressekonferenz zur Vorstellung des Gutachtens "Fachkräfte im Gesundheitswesen. Nachhaltiger Einsatz einer knappen Ressource." (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Ein reines Mehr an Personal löse kein Problem. Hallek sagte wörtlich: "Wir sind brutal umständlich organisiert in Deutschland." Viel Geld werde verbrannt, Fachkräfte seien überlastet, und die Bürger würden nicht zufriedenstellend versorgt.

Im internationalen Vergleich sei die Zahl der Beschäftigten im Gesundheitsbereich relativ zur Einwohnerzahl in Deutschland in der Spitzengruppe. Anders sehe es pro behandeltem Fall aus. Dort lande Deutschland international gesehen nur im unteren Drittel. Das liegt nach Ansicht der Sachverständigen an einer hohen Zahl stationärer Patienten und einer langen Verweildauer im Krankenhaus. Auch gebe es in Deutschland mehr Teilzeitkräfte. Entsprechend brauche es viele Arbeitskräfte, um eine volle Stelle zu besetzen.

