Vorzeitiger Renteneintritt

Symbolbild Rentenversicherung (picture alliance/ Fotostand/ K. Schmitt)

Die Freiheit, ab 63 Jahren mit Abschlägen den Ruhestand anzutreten, sei zwar in Ordnung, sagte das Sachverständigenrats-Mitglied der Funke Mediengruppe. Abschläge von 3,6 Prozent pro Jahr seien dafür aber zu niedrig. Stattdessen müssten es 5 bis 6 Prozent sein. Gänzlich abschlagsfreie Frührenten jedoch für Menschen, die gesund seien und normal bis überdurchschnittlich verdienten, passten angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels überhaupt nicht mehr in die Landschaft.

In Deutschland können Arbeitnehmer früher in Rente gehen, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen wie etwa die Zahl der Beitragsjahre. Pro Monat vor dem eigentlichen Eintrittsalter liegt der Abschlag bei 0,3 Prozent – auf ein Jahr gerechnet also bei 3,6 Prozent.

