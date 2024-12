Ministerpräsident Kretschmer (3.v.l.) und weitere sächsische CDU-Spitzenpolitiker bei der Abstimmung. (Sebastian Kahnert / dpa)

Auf einem Sonderparteitag in Dresden stimmten die CDU-Delegierten mehrheitlich für die Vereinbarung und gaben damit auch grünes Licht für die geplante schwarz-rote Minderheitsregierung. Bei der SPD läuft noch eine Mitgliederbefragung, deren Ergebnis am Montag bekannt gegeben wird. Stimmen die Sozialdemokraten ebenfalls zu, will sich Ministerpräsident Kretschmer von der CDU am Mittwoch im Landtag zur Wiederwahl stellen.

