The Four Tops

Die Four Tops in ihrer Originalbesetzung von links: Renaldo "Obie" Benson, Levi Stubbs, Abdul "Duke" Fakir und Lawrence Payton (Archivbild aus dem Januar 1990 bei ihrer Aufname in die Rock and Roll Hall of Fame) (AP / Ron Frehm)

Er sei im Alter von 88 Jahren an Herzversagen in seinem Haus in Detroit gestorben, meldet eine örtliche Zeitung unter Berufung auf seine Familie. Die Four Tops traten in Originalbesetzung von 1953 bis 1997 gemeinsam auf. Zu den Chart-Erfolgen der Gruppe gehörten "I Can't Help Myself", "Baby I Need Your Lovin'", "Reach Out, I'll Be There" und "Loco in Acapulco".

Nach dem Tod der anderen vier Band-Mitglieder in den 1990er und 2000er Jahren trat Fakir noch viele Jahre lang mit neuen Sängern auf, bis ihn gesundheitliche Probleme Ende 2023 zum Aufhören zwangen.

