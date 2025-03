David Johansen als sein alter ego Buster Poindexter im Jahr 1988. (AP / Anonymous/ dpa)

Wie seine Familie mitteilte, erlag er in New York einer Krebserkrankung. Die New York Dolls hatten in den 1970er Jahren mit zwei LPs moderaten Erfolg und gelten als einer der Vorbereiter des Punk. Johansen hatte unter dem Künstlernamen "Buster Poindexter" zudem im Jahr 1987 einen Hit mit dem Lied "Hot Hot Hot".

