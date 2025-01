Im Alter von 73 Jahren

Ende der 1950er begannen die Brüder Alan, Merill, Wayne (ganz rechts) und Jay (nicht im Bild) gemeinsam zu singen und wurden später mit weiteren Familienmitgliedern als "The Osmands" berühmt. (picture alliance / Globe-ZUMA / Uppa)

Das teilten seine Brüder mit. Er habe einen Schlaganfall erlitten. "The Osmonds" bestanden aus Mitgliedern einer mormonischen Großfamilie. Ihre größten Hits hatte die Band Anfang der Siebzigerjahre. Den Höhepunkt ihres Ruhms erreichte sie mit ihrem Stück "One Bad Apple", das sich fünf Wochen lang auf Platz eins der amerikanischen Single-Charts hielt. Der kurz darauf erschienene Song "Crazy Horses" löste in Europa begeisterte Fanreaktionen aus, die in Medien als "Osmondmania" bezeichnet wurden.

