Dies wird diesmal Michael Schulte verkünden.

Dies teilte der Norddeutsche Rundfunk mit. Der Sender erklärte, als ehemaliger Teilnehmer an dem Wettbewerb sei Schulte die - Zitat - "ideale Spokesperson". Schulte hatte beim ESC 2018 für Deutschland mit dem Song "You Let Me Walk Alone" überraschend den vierten Platz belegt. In diesem Jahrhundert war dies das zweitbeste deutsche Ergebnis beim ESC nach dem Sieg von Lena Meyer-Landrut im Jahr 2010.

Wer außerdem zur deutschen Jury zählt, darf gemäß den Regeln des Wettbewerbs erst am Samstag bekanntgegeben werden. Dann tritt das österreichische Geschwister-Duo "Abor & Tynna" für Deutschland an. Der Wettbewerb findet in Basel statt, weil im vergangenen Jahr der Schweizer Nemo gewonnen hatte.

