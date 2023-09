Sänger Roger Whittaker gestorben

Roger Whittaker ist im Alter von 87 Jahren gestorben (imago images / BRIGANI-ART / BRIGANI-ART / HEINRICH via www.ima)

Er starb am 13. September im Alter von 87 Jahren, wie seine Familie mitteilte. Der 1936 in Kenia als Sohn englischer Eltern geborene Whittaker schlug Anfang der 1960er Jahre eine Laufbahn als Musiker ein. Den großen Durchbruch schaffte er 1969 mit der Ballade "Durham Town". Zu seinen größten Hits gehörten unter anderem auch "Albany" und "The Last Farewell". Seine treueste Fangemeinde hatte Whittaker in Deutschland. Viele Songs nahm er auch in deutscher Sprache auf.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.