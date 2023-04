Künstler und Aktivist

Der Sänger, Entertainer und Schauspieler Harry Belafonte im Jahr 2003 auf Deutschland-Tournee (dpa / picture alliance / Frank May)

Er starb im Alter von 96 Jahren an Herzversagen, wie seine Agentur bestätigte.

Der als "König des Calypso" gefeierte Sänger war ein Wegbereiter für schwarze Künstler in den USA. Er wurde bekannt durch Titel wie "Banana Boat Song", "Island in the Sun" und "Matilda". Als Schauspieler wirkte er in zahlreichen Kinofilmen mit, in denen es um Rassentrennung und soziale Ungleichheit ging.

Auch als Bürgerrechtler engagierte sich Belafonte gegen Rassismus und im Kampf gegen Armut.

