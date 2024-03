Musik

Sänger Steve Harley von Cockney Rebel gestorben

Der britische Sänger und Mitgründer der Rock-Band Cockney Rebel, Steve Harley, ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Das berichten britische Medien unter Berufung auf seine Familie. Harley wurde in den 70er Jahren bekannt, unter anderem mit einer Coverversion des Beatles-Hits "Here Comes The Sun".