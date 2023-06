Astrud Gilberto, brasilianische Bossa-Nova-Sängerin (imago images / United Archives / )

Wie ihre Familie mitteilte, starb sie im Alter von 83 Jahren. Laut dem Nachrichtenportal G1 starb Gilberto bei sich zu Hause in der US-Metropole Philadelphia. Weltweite Erfolge feierte die Sängerin mit ihrer Interpretation von "The Girl from Ipanema". Für die Single wurde Gilberto 1965 als erste Brasilianerin überhaupt mit einem Grammy ausgezeichnet. Sie war die erste Frau des Bossa-Nova-Pioniers João Gilberto, der bereits 2019 starb.

