Dies berichten amerikanische Medien. Francis war vor allem in den späten 1950er und frühen 1960er Jahren erfolgreich. Mit Liedern wie "Who´s sorry now?", "Stupid Cupid" und "Lipstick on your Collar" erreichte sie hohe Platzierungen in den internationalen Charts. In der Bundesrepublik hatte sie auch mit deutschsprachigen Titeln Erfolg. Außerdem spielte sie in mehreren Filmen mit. Ihre Bühnenlaufbahn beendete Francis erst im Jahr 2017.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.