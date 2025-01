Marianne Faithfull 2014 bei einem Konzert in Amsterdam, sie starb 78-jährig. (picture alliance / dpa/Damman)

Zu ihren bekanntesten Songs zählte "As Tears Go By". 1968 spielte sie die Hauptrolle in dem Film "The Girl On A Motorcycle". Schlagzeilen machte vor allem ihre Beziehung mit Mick Jagger, dem Sänger der Rolling Stones. Auch über ihre Drogensucht wurde viel berichtet. Zeitweise lebte sie auf der Straße.

Doch Faithfull überwand die Sucht, wenn auch erst mit knapp 40 Jahren. Sie veröffentlichte im Laufe ihrer Karriere 21 Soloalben, darunter das von der Kritik gelobte "Broken English" im Jahr 1979, das ihr eine Grammy-Nominierung einbrachte, schrieb drei Autobiografien und hatte arbeitete als Filmschauspielerin.

