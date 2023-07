Sinéad O´Connor live in der Berliner Waldbühne 1990 (imago images / BRIGANI-ART / BRIGANI-ART / HEINRICH via www.imago-images.de)

Das teilte ihre Familie mit. O´Connor veröffentlichte zehn Studioalben, das erste im Jahr 1987. Am erfolgreichsten war sie Anfang der 90er Jahre. Ihre 1990 veröffentlichte Version des Songs "Nothing compares to you" von Prince landete in vielen Ländern hoch in den Charts.

Der irische Ministerpräsident Varadkar erklärte, die ganze Welt habe O`Connors Musik geliebt. Ihr Talent sei unvergleichlich gewesen.

