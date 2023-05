Musikgeschichte

Tina Turner (picture alliance / abaca | Marechal Aurore/ABACA)

Sie sei in ihrem Haus in Küsnacht bei Zürich friedlich gestorben, teilte ihr Manager mit.

Die in den USA geborene Künstlerin begann ihre Karriere in den 1950er-Jahren. Sie wurde in den 60er und 70er Jahren im Duo mit ihrem damaligen Ehemann Ike Turner bekannt. Weltruhm erlangte sie nach der Trennung von ihrem Mann in den 70er- und 80er- Jahren mit Hits wie "The Best", "Private Dancer", "We Don't Need Another Hero" und "What's Love Got to Do with It". Nach einer Abschiedstournee 2009 zog sie sich im Alter von 70 Jahren ins Privatleben zurück. Später nahm sie die Schweizer Staatsbürgerschaft an.

Turner gewann zahlreiche Musikauszeichnungen. 2021 wurde sie in die "Rock & Roll Hall of Fame" in Cleveland in den USA aufgenommen.

