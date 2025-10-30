Nach mehr als 100 Jahren
Sagrada Família löst Ulmer Münster als höchsten Kirchturm der Welt ab

Das Ulmer Münster besitzt nicht mehr den höchsten Kirchturm der Welt.

    Blick auf die Basilika Sagrada Familia. Ein Kran setzt das Kreuzsegment auf die Spitze des Turms.
    Mit einem neuen Kreuzsegment überragt die Basilika in Barcelona erstmals das Ulmer Münster. (Emilio Morenatti / AP / dpa)
    Neuer Rekordhalter ist nach dem erfolgreichen Aufsetzen eines Kreuzsegments die Sagrada Família in Barcelona. Damit misst die Basilika nun 162 Meter und 91 Zentimeter und überragt das Ulmer Münster um mehr als einen Meter. Die offizielle Einweihung des neuen Segments ist im kommenden Jahr geplant.
    Das Ulmer Münster hielt den Rekord für den höchsten Kirchturm der Welt seit 1890. Es bleibt weiterhin die höchste Kirche Deutschlands - vor dem Kölner Dom.
