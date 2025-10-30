Nach mehr als 100 Jahren

Neuer Rekordhalter ist nach dem erfolgreichen Aufsetzen eines Kreuzsegments die Sagrada Família in Barcelona. Damit misst die Basilika nun 162 Meter und 91 Zentimeter und überragt das Ulmer Münster um mehr als einen Meter. Die offizielle Einweihung des neuen Segments ist im kommenden Jahr geplant.
Das Ulmer Münster hielt den Rekord für den höchsten Kirchturm der Welt seit 1890. Es bleibt weiterhin die höchste Kirche Deutschlands - vor dem Kölner Dom.
