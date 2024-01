BSW-Parteitag

Sahra Wagenknecht (Die Linke) (AFP - Steffi Loos)

Dass laut Umfragen mehr als 20 Prozent der Deutschen die AfD wählen würden, sei das Ergebnis der falschen Regierungspolitik, betonte Wagenknecht. Wenn Politiker der Koalition gegen Rechtsextremismus demonstrierten, sei dies Heuchelei und Scheinheiligkeit.

Auf der eintägigen Veranstaltung, zu der die 450 Gründungsmitglieder geladen waren, soll zunächst der Parteivorstand gewählt werden. Den Vorsitz sollen Wagenknecht und die frühere Linken-Fraktionschefin Mohamed Ali übernehmen.

Am Nachmittag will die Partei ihr Programm zur Europawahl beschließen und ihre Kandidatenliste aufstellen. Der Programmentwurf ist geprägt von scharfer Kritik an der Europäischen Union in ihrer aktuellen Form. Das BSW will unter anderem mehr Entscheidungsgewalt für die Nationalstaaten. Weitere Forderungen sind eine starke Begrenzung der Migration nach Deutschland und ein Ende der Waffenhilfe für die Ukraine.

Lafontaine: AfD hat mehr Parallelen zu Ampel-Parteien als zu BSW

Die Frage nach einer Zusammenarbeit mit der AfD beantwortete Lafontaine unter Verweis auf bisherige Äußerungen von Verantwortlichen der neuen Partei. Gründerin Wagenknecht, die auch Lafontaines Ehefrau ist, hatte zum Beispiel gesagt, man werde nicht mit Rechtsextremisten zusammenarbeiten. Lafontaine selbst betonte, man müsse dies in der Sache begründen. Es sei nun einmal so, dass die AfD in weitaus größerem Umfang Parallelen hat zu den Ampelparteien oder zur Union habe.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.