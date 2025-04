Knieoperationl

Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger beim spanischen Pokalfinale seines Vereins Real Madrid gegen den FC Barcelona. (picture alliance / abaca / AA / ABACA)

In der Mitteilung hieß es, Rüdiger habe sich einen Teilriss des Außenmeniskus im linken Bein zugezogen. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann bedeutet das, dass er für das Finalturnier der Nations League wohl ohne seinen Abwehrchef und Vizekapitän planen muss. Die deutsche Nationalmannschaft trifft am 4. Juni im Halbfinale der Nations League in München auf Portugal.

Schon in den vergangenen Tagen hatte es um Rüdiger viel Wirbel gegeben. Der 32-Jährige hatte kurz im Endspiel des spanischen Pokals gegen den FC Barcelona kurz vor dem Ende der Verlängerung den Schiedsrichter wüst beschimpft und eine Taperolle in seine Richtung geworfen. Der einige Minuten zuvor bereits ausgewechselte Abwehrspieler sah dafür die Rote Karte. Ihm droht eine lange Sperre in Spanien.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hatte Rüdiger für dessen Ausraster eine deutliche Rüge erteilt. Sanktionen des DFB hätte der Nationalspieler aber wohl nicht fürchten müssen.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.