Friedenspreis des deutschen Buchhandels

Salman Rushdie sieht Freiheit von links und rechts unter Druck

Der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie ist in der Paulskirche in Frankfurt am Main mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels geehrt worden. Rushdie rief in seiner Dankesrede dazu auf, die Meinungsfreiheit bedingungslos zu verteidigen.

22.10.2023