Ukraines Ex-Armeechef

Walerij Saluschnyj soll ukrainischer Botschafter in London werden (Archivbild). (- / Ukrainian Presidency / dpa / -)

Das Außenministerium in Kiew teilte am Abend mit, Präsident Selenskyj habe sich für die Berufung ausgesprochen. Damit Saluschnyj Botschafter in London werden kann, ist noch eine offizielle Zustimmung der britischen Seite nötig. Im vergangenen Jahr hatte Selenskyj den damaligen ukrainischen Botschafter in London, Prystajko, nach dessen kritischen Äußerungen abberufen. Saluschnyj galt in seiner Zeit als ukrainischer Oberkommandeur zwar als beim Volk sehr beliebt. Das Verhältnis zu Selenskyj galt allerdings als angespannt.

