Salzburger Festspiele Mozart als Klimaaktivist

Der amerikanische Regisseur Peter Sellars deutet Wolfgang Amadeus Mozarts Oper Idomeneo in Salzburg als Gegenwartserzählung über Meeresverschmutzung, Klimakatastrophe und Migrationsgeschichte. Er will die Welt wieder in Ordnung bringen. Die Musik unter Teodor Currentzis hilft ihm dabei.

Christoph Schmitz im Gespräch mit Doris Schäfer-Noske