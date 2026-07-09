Metallindustrie

Wie Salzgitter nach Verhandlungen mitteilte, kauft das Unternehmen alle Anteile der bisherigen HKM-Miteigentümer "Thyssenkrupp Steel Europe" und "Vallourec". Bislang besaß Salzgitter 30 Prozent des Unternehmens.
Die Zahl der Beschäftigten bei HKM soll bis Ende 2028 von derzeit 3.000 auf 1.000 reduziert werden. Ansonsten hätte man die alleinige Übernahme nicht vollziehen können, erklärte Salzgitter. Die Alternative wäre eine komplette Schließung des Werks gewesen.
Die Gewerkschaft IG Metall äußerte sich froh über den Erhalt von HKM, bezeichnete den Stellenabbau aber als "bitter".
Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.