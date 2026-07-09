Metallindustrie
Salzgitter AG übernimmt Stahlhersteller HKM komplett - 2.000 Jobs fallen weg

Der Metall- und Technologiekonzern Salzgitter übernimmt den Duisburger Stahlhersteller HKM komplett und verbindet dies mit erheblichen Stellenstreichungen.

    Nordrhein-Westfalen, Duisburg: Direkt am Rhein steht das Stahlwerk von HKM in Duisburg. (Luftaufnahme mit einer Drohne)
    Salzgitter AG übernimmt Duisburger Stahlhersteller HKM (Christoph Reichwein/dpa)
    Wie Salzgitter nach Verhandlungen mitteilte, kauft das Unternehmen alle Anteile der bisherigen HKM-Miteigentümer "Thyssenkrupp Steel Europe" und "Vallourec". Bislang besaß Salzgitter 30 Prozent des Unternehmens.
    Die Zahl der Beschäftigten bei HKM soll bis Ende 2028 von derzeit 3.000 auf 1.000 reduziert werden. Ansonsten hätte man die alleinige Übernahme nicht vollziehen können, erklärte Salzgitter. Die Alternative wäre eine komplette Schließung des Werks gewesen.
    Die Gewerkschaft IG Metall äußerte sich froh über den Erhalt von HKM, bezeichnete den Stellenabbau aber als "bitter".
    Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.