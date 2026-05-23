Wetter
Samstag verbreitet sonnig 25 bis 33 Grad

Das Wetter: In der Nacht gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. Gegen Morgen örtlich Nebel. Temperaturrückgang 15 bis 8 Grad. Am Tage im Norden und Osten Quellwolken, im Norden vereinzelt Schauer. In den anderen Landesteilen sonnig und trocken. 25 bis 33 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten, an der See kühler.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am morgigen Sonntag im Süden und Südwesten blauer Himmel. Im Norden teils dichtere Wolken und vereinzelte Schauer, ansonsten vorübergehend Quellwolken. Höchstwerte von Norden nach Süden 20 bis 33 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.