Mit dem sogenannten "Chupinazo", dem Abfeuern einer kleinen Rakete vom Rathausbalkon aus, wird das Fest eröffnet. Die "Sanfermines" sind dem Stadtheiligen San Fermín gewidmet. Neben Stierrennen und Stierkämpfen gibt es auch Konzerte, Prozessionen, Partys und andere Veranstaltungen.
Höhepunkt ist die Stierhatz, bei der eine Woche lang, morgens jeweils sechs schwere Kampfbullen begleitet von vorwiegend jungen Läufern für die abendlichen Stierkämpfe durch enge Gassen in die Arena gejagt werden. Tierschützer protestieren seit vielen Jahren gegen das Spektakel.
Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.