Spanien
San-Fermín-Fest in Pamplona mit Stierrennen und Stierkämpfen

Im spanischen Pamplona beginnt heute das neuntägige San-Fermín-Fest. Teil der Feierlichkeiten ist das traditionelle und umstrittene Stierrennen durch die Gassen der nordspanischen Gemeinde.

    Schaulustige laufen mit den Stieren der Fuente Ymbro Ranch während des ersten Tages des Stiertreibens bei den San Fermín Fiestas in Pamplona.
    Das Stiertreiben bei den San Fermín Fiestas in Pamplona stößt bei Tierschützern auf Kritik. (AP / Miguel Oses)
    Mit dem sogenannten "Chupinazo", dem Abfeuern einer kleinen Rakete vom Rathausbalkon aus, wird das Fest eröffnet. Die "Sanfermines" sind dem Stadtheiligen San Fermín gewidmet. Neben Stierrennen und Stierkämpfen gibt es auch Konzerte, Prozessionen, Partys und andere Veranstaltungen.
    Höhepunkt ist die Stierhatz, bei der eine Woche lang, morgens jeweils sechs schwere Kampfbullen begleitet von vorwiegend jungen Läufern für die abendlichen Stierkämpfe durch enge Gassen in die Arena gejagt werden. Tierschützer protestieren seit vielen Jahren gegen das Spektakel.
    Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.