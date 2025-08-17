Waldbrände

In den Bergen um Ourense in der nordspanischen Region Galicien sind nach Behördengaben bisher 16.000 Hektar verbrannt. (picture alliance / Anadolu / Pedro Pascual)

In Ourense in Galicien machte er sich ein Bild der Lage. Er versprach der Bevölkerung Hilfe und kündigte einen nationalen Pakt an, um die Auswirkungen des Klimawandels abzuschwächen.

In den vergangenen knapp zwei Wochen haben die Flammen in Spanien nach offiziellen Angaben bereits rund 1150 Quadratkilometer zerstört - eine Fläche mehr als doppelt so groß wie der Bodensee. Tausende Menschen mussten aus ihren Häusern geholt werden. Mindestens drei Menschen kamen ums Leben.

Inzwischen sind auch Feuerwehrleute aus Deutschland unterwegs nach Spanien, um zu helfen.

