Schauspielerin Sandra Hüller (l.) und Regisseurin Justine Triet (Christoph Soeder / dpa / Christoph Soeder)

Das gab die Europäische Filmakademie am Abend in Berlin auf einer Gala bekannt. Die 45-Jährige bekam die Auszeichnung für ihre Rolle in dem Justizthriller "Anatomie eines Falls". Der Film von Regisseurin Justine Triet gewann auch den Preis als bester Film sowie in den Kategorien Regie, Drehbuch und Schnitt.

Bester Schauspieler wurde Mads Mikkelsen in "Bastarden".

