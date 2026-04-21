Das Residenzschloss in Dresden (Archivfoto). (SKD, Foto: David Brandt)

Das neue Datum sei nach aktuellen Gesprächen zum Baufortschritt festgelegt worden, sagte Ebert. Es seien noch Maßnahmen im Großen Schlosshof und in der Gotischen Halle notwendig. Im Frühjahr 2029 wollen die Kunstsammlungen die Fertigstellung des Residenzschlosses mit einem großen öffentlichen Fest würdigen.

Fest-Etage ist jetzt wieder komplett

Bund und Land investieren damit voraussichtlich rund 407 Millionen Euro in den Wiederaufbau. Das im Zweiten Weltkrieg zerstörte Dresdner Residenzschloss stand in der DDR-Zeit - wie auch die Frauenkirche - als Ruine im historischen Stadtzentrum.

Mit der jetzigen Fertigstellung der kompletten Fest-Etage sei ein wesentlicher Meilenstein beim Wiederaufbau erreicht, sagte Ebert. Zuletzt waren für rund 21 Millionen Euro der Große Ballsaal und der sogenannte Propositionssaal saniert worden. Von morgen an ist dort die neue Dauerausstellung "Masken und Kronen" zu sehen. Im Propositionssaal wurde 1831 die erste sächsische Verfassung überreicht.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.