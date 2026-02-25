Schloss Bellevue in Berlin, der Amtssitz des Bundespräsidenten (IMAGO / Metodi Popow / IMAGO / M. Popow)

Zudem sind demnach weitere 188 Millionen Euro als Risikoreserve und 71 Millionen Euro als Vorsorge für Preissteigerungen berücksichtigt worden, erklärte das Amt. Allein für die Sanierung des Schlosses, Amtssitzes des Bundespräsidenten, werden Kosten von 146 Millionen Euro angegeben, für die Sanierung des angrenzenden Verwaltungsgebäudes weitere 120 Millionen Euro. Dazu kommen Kosten für den Neubau einer Hauptwache und Technikzentrale in Höhe von 173 Millionen Euro sowie für Außen- und Sicherheitsanlagen von 162 Millionen Euro.

Grundlegende Sanierung

Schloss Bellevue ist seit 1994 erster Amtssitz des Bundespräsidenten. "Nach rund 30 Jahren intensiver Nutzung" soll es nun grundlegend saniert werden, wie das Bundespräsidialamt erklärte. Dabei geht es um die Behebung von baulichen und technischen Mängeln sowie um gestiegene Anforderungen an Sicherheit, Brandschutz und Energieeffizienz.

So soll der Berliner Amtssitz "nahezu klimaneutral betrieben" werden nach der Sanierung. Dauern soll diese rund acht Jahre. Das Bundespräsidialamt zieht in der Zwischenzeit, ab Sommer 2026, in ein neu gebautes Bürogebäude in Berlin.

Ein neuer Bundespräsident soll im Frühjahr 2027 gewählt werden. Die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Frank-Walter Steinmeier müsste damit ihre gesamte Amtszeit von fünf Jahren in dem Ausweichquartier verbringen.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.