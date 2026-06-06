Russischer Angriffskrieg

Nach dem ukrainischen Angriff auf ein Ölterminal steigt schwarzer Rauch über Sankt Petersburg auf. (picture alliance / Anadolu / Ali Cura)

Das Militär teilt mit, es habe in der vergangenen Nacht ein Öldepot und einen Terminal in der Region Leningrad getroffen. Zudem sei in der Region Krasnodar ein weiteres Depot angegriffen worden, das von der russischen Armee genutzt werde. Derweil rief der Gouverneur von Sankt Petersburg die Bevölkerung dazu auf, zu Hause zu bleiben. Dort findet seit Mittwoch ein Wirtschaftsforum mit internationalen Vertretern statt. Nach Angaben örtlicher Behörden wurden in der Nähe zuletzt rund 140 ukrainische Drohnen abgefangen. Das Wirtschaftsforum geht heute zu Ende.

Die Ukraine hatte ihre Angriffe auf die Region seit Beginn des Treffens intensiviert und unter anderem einen Militärstützpunkt und eine Ölförderanlage getroffen.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.