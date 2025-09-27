Vereinte Nationen

Blick in den Sitzungssaal des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen in New York (Archivbild) (picture alliance / | Dennis Van Tine/ Geisler-Fotopress)

Das mächtigste UNO-Gremium stimmte in New York mehrheitlich gegen eine entsprechende Resolution. Sie hatte zum Ziel, dass Teheran weiterhin von den Strafmaßnahmen verschont bleibt. Die Beschlussvorlage war von China und Russland eingebracht worden. Damit dürften die Sanktionen aus den Jahren 2006 bis 2010 gegen den Iran morgen wieder greifen. Bis dahin läuft die 30-tägige Frist des sogenannten "Snapback"-Mechanismus aus, der von Deutschland, Großbritannien und Frankreich eingeleitet worden war.

Die drei EU-Länder sind Vertragsstaaten des Atomabkommens mit dem Iran aus dem Jahr 2015. Sie werfen Teheran vor, fortwährend gegen die Vereinbarungen des Vertrags zu verstoßen.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.