Der britische Außenminister David Lammy (Frank Augstein / AP Pool / dpa / Frank Augstein)

Das Außenministerium in London wirft ihnen vor, zu Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine die Bombardierung eines Theaters in Mariupol vorbereitet zu haben. Dabei wurden im März 2022 Hunderte Zivilisten getötet. Die Offiziere hätten zudem 2018 versucht, den früheren russischen Agenten Sergej Skripal mit dem Nervengift Nowitschok zu töten. Ferner seien Einheiten der Beschuldigten für Cyberangriffe verantwortlich. Der britische Außenminister Lammy sagte, Ziel sei es gewesen, Chaos in Europa zu stiften und demokratische Institutionen zu untergraben.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.