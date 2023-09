Deutschland, Frankreich und Großbritannien verlängern die Atom-Sanktionen gegen den Iran. (picture alliance / TASS)

Grund dafür sei die konsequente und schwerwiegende Nicht-Einhaltung des Atomabkommens durch Teheran, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Länder. Die Vereinbarung mit dem Iran war 2015 unter dem damaligen US-Präsidenten Obama unter Beteiligung von China, Russland, Frankreich, Großbritannien und Deutschland ausgehandelt worden. Das Abkommen sollte verhindern, dass Teheran Atomwaffen entwickelt. Unter Obamas Nachfolger Trump stiegen die USA 2018 einseitig aus dem Abkommen aus. Daraufhin hielt sich auch der Iran schrittweise nicht mehr an seine Verpflichtungen. Verhandlungen über eine Wiederbelebung des Abkommens blieben bisher erfolglos. Die Vereinbarung aus dem Jahr 2015 sah vor, dass einige Sanktionen am 18. Oktober dieses Jahres auslaufen.

