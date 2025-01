Abschied von Jimmy Carter

Die Familie Carter erweist dem mit einer Flagge bedeckten Sarg des ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter während einer Zeremonie im Kapitol die Ehre. (Kent Nishimura / Pool The New York / dpa-bildfunk)

Dort können sich nun auch die Bürger von ihm verabschieden. In Reden würdigten Vize-Präsidentin Harris und Spitzenvertreter von Senat und Repräsentantenhaus seine Verdienste. Eine Zeremonie in der Rotunde des Kapitols wird nur wenigen amerikanischen Persönlichkeiten zuteil. Die offiziellen Feierlichkeiten enden morgen mit einer Trauerfeier in Washington. Anschließend findet eine private Beisetzung in Carters Heimatort Plains im US-Bundesstaat Georgia statt.

Carter war am 29. Dezember im Alter von 100 Jahren gestorben. Der Demokrat stand von 1977 bis 1981 an der Spitze der USA.

