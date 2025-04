Vor der Beisetzung konnten Besucher am offenen Sarg den verstorbenen Papst noch einmal sehen. (Michael Kappeler/dpa)

Bis zur Stunde hatten die Menschen die Möglichkeit, im Petersdom Abschied vom verstorbenen Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche zu nehmen. Franziskus war dort seit Mittwoch aufgebahrt. Bis heute Mittag erwiesen nach Angaben des Vatikan mehr als 150.000 Menschen dem Papst die letzte Ehre. In Berlin trug sich Bundespräsident Steinmeier in der Vertretung des Vatikans in das offizielle Kondolenzbuch ein.

Morgen findet in Rom die Trauerfeier mit Gästen aus aller Welt statt. Unter anderen werden UNO-Generalsekretär Guterres, US-Präsident Trump und dessen Vorgänger Biden erwartet. Anschließend wird Franziskus in der Basilika Santa Maria Maggiore im Zentrum der italienischen Hauptstadt beigesetzt.

