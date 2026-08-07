Sie wurden von einem Satelliten des südkoreanischen Raumfahrtinstituts KARI gemacht. Wie dieses mitteilte. überflog der Satellit mehrfach die Stelle und machte Bilder sowohl vor als auch nach dem Einschlag. Das Institut veröffentlichte sie im Internet. Darauf ist den Angaben zufolge zu sehen, dass bei dem Einschlag Staub und Gestein herumgeschleudert und ein Krater hinterlassen wurde.

Bei dem abgestürzten Objekt handelt es sich um die Oberstufe einer Falcon-9-Rakete des US-Konzerns SpaceX, die vor anderthalb Jahren zwei Landefahrzeuge privater Unternehmen zum Mond gebracht hatte. Die Oberstufe verglühte damals nicht in der Erdatmosphäre, sondern kam ungeplant vom Kurs ab und driftete Richtung Mond. Am Mittwoch war sie dann eingeschlagen.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.