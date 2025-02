Vor allem in den dunklen Kratern des Mondes wird gefrorenes Wasser vermutet. (Deutschlandradio / Dirk Lorenzen)

Eine SpaceX Falcon 9 Rakete mit dem Satelliten an Bord hob vom Weltraumbahnhof in Cape Canaveral in Florida ab. Die Rakete bringt außerdem ein Landegerät mit dem Namen Athena zum Mond. Lange war der Mond für trocken gehalten worden. Inzwischen wurde aber Wasser nachgewiesen. Es wird vermutet, dass sich etwa in Kratern, die dauerhaft im Schatten liegen, große Mengen an gefrorenem Wasser befinden.

