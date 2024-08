Krieg im Nahen Osten

Die saudische Hauptstadt Riad (dpa-Bildfunk / Oliver Weiken)

Die Botschaft in der libanesischen Hauptstadt Beirut forderte zugleich dazu auf, nicht mehr in den Libanon einzureisen. Zuvor hatte Frankreich seinen Bürgern zur Ausreise aus dem Libanon geraten. In den Reisehinweisen des Außenministeriums in Paris heißt es, noch gebe es kommerzielle Flüge nach Frankreich. Auch die USA und Großbritannien haben ihren Staatsbürgern eine schnellen Ausreise aus dem Libanon empfohlen. Auch Deutschland veröffentlichte solche Aufrufe bereits mehrfach.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.