Mohammed bin Salman

Dieser besucht erstmals nach der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi vor gut sieben Jahren das Weiße Haus. Die Tötung des Regierungskritikers im saudischen Konsulat in Istanbul im Jahr 2018 hatte das Verhältnis zu den USA belastet. Nun kündigte Trump an, man werde den saudischen Thronfolger ehren.

Zu dem Treffen werden auch die Chefs einiger US-Konzerne erwartet. Trump erklärte bereits, dass er Saudi-Arabien F35-Kampfjets verkaufen will. Bisher verfügt in der Region lediglich Israel als US-Verbündeter über die F35-Kampfjets. Auch eine Zusammenarbeit bei der zivilen Nutzung von Atomenergie in Saudi-Arabien könnte Teil der Gespräche sein.

