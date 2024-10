Der UNO-Menschenrechtsrat in Genf (picture alliance / Daniel Karmann / Daniel Karmann)

In diesem Jahr hatten sich in der Asien-Pazifik-Gruppe sechs Länder um fünf Sitze beworben. Gewählt wurden schließlich Thailand, Zypern, Katar, Südkorea und die Marshallinseln. Die Sitze im Menschenrechtsrat werden an regionale Gruppen vergeben, um eine geografische Vertretung zu gewährleisten. Insgesamt wurden 18 von 47 Mitgliedern neu in das Gremium gewählt.

Mehrere Organisationen werfen Saudi-Arabien schwere Menschenrechtsverletzungen vor. Sie hatten dafür geworben, dem Land keinen Sitz zu gewähren.

