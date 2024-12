Anschlag in Magdeburg

Ein abgesperrter Bereich des Weihnachtsmarktes in Magdeburg. (AP / Michael Probst)

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gab es vor rund einem Jahr eine Art Warnhinweis aus Riad. Saudi-Arabien habe zudem die Auslieferung des Mannes beantragt, die deutschen Behörden hätten darauf aber nicht reagiert.

Der 50-Jährige Tatverdächtige stammt aus Saudi-Arabien und kam 2006 nach Deutschland. Er soll zuletzt als Facharzt für Psychiatrie in einer Klinik in Bernburg in Sachsen-Anhalt gearbeitet haben. Sein Motiv ist unklar. In sozialen Medien und Interviews erhob er zuletzt teils wirr formulierte Vorwürfe gegen deutsche Behörden. Er hielt ihnen unter anderem vor, nicht genügend gegen Islamismus zu unternehmen. Innenministerin Faeser erklärte, der Täter habe eine offensichtlich islamfeindliche Einstellung.

