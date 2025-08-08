Pläne Israels, den Militäreinsatz im Gazastreifen auszuweiten, stoßen vielfach auf Kritik. (picture alliance / Anadolu / Saeed M. M. T. Jaras)

Das Außenministerium in Riad teilte mit, man verurteile neben den ethnischen Säuberungen auch das Aushungern und das brutale Vorgehen gegen das palästinensische Volk. Israels Pläne zur Übernahme der Kontrolle über den gesamten Gazastreifen würden entschieden abgelehnt. Kritik kam auch von der EU. Kommissionspräsidentin von der Leyen forderte Israel auf, die Entscheidung zu überdenken. Priorität müssten humanitäre Hilfen für die Palästinenser und eine Feuerpause haben. Von der Leyen appellierte zudem an die Hamas, sofort alle israelischen Geiseln freizulassen.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.