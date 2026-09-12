Nach Angriffen

Der Angriff auf eine saudische Pipeline ist auf Satellitenbildern erkennbar gewesen- (AFP / HANDOUT)

In der Folge werden weltweit steigende Öl- und Treibstoffpreise befürchtet, da die Exporte aus Saudi-Arabien reduziert werden könnten. Die Ölpreise stiegen heute auf dem Weltmarkt wieder auf mehr als 100 Dollar je Barrel.

Über die abgeschaltete Pipeline wurde Öl vom Persischen Golf zum Roten Meer transportiert. Die Leitung diente als Alternative zu den Schifftransporten über die blockierte Straße von Hormus. Die Pipeline war von aus dem Irak gestarteten Drohnen beschädigt worden. Die irakische Regierung ordnete eine Untersuchung an. US-Präsident Trump erklärte, man arbeite eng mit der saudischen Führung zusammen. Er vermutet den Iran hinter den Angriffen.

Der iranische Präsident Peseschkian stellte eine Öffnung der blockierten Straße von Hormus in Aussicht. Laut der Nachrichtenagentur Isna sagte Peseschkian dem indischen Fernsehsender "India Today", dass die US-Armee dafür ihre militärischen Aktionen gegen den Iran einstellen müsse.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.