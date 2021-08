Jan Klare prägt die Nordrhein-Westfälische Jazzszene seit den 1990er-Jahren. In seinen vielen Projekten lotet er gern Extreme aus, von freier Improvisation über Punk bis zu griffigen Songstrukturen. 2020 veröffentlichte er ein Solo-Altsaxofon-Album. Zu seinen Combos zählt die Band 1000 mit einem Repertoire von Monteverdi bis Coleman. Er ist Mitglied von Deep Schrott, dem „einzigen Bass-Saxofon-Quartett des Universums“. Die von Klare gegründete, schillernde Großformation The Dorf ist ein sich personell stetig verändernder Klangkörper, der funktioniere wie eine „sich selbst organisierende Schwarmintelligenz“. Ihren Sound nennt er "Krautrock-Jazz-Trance-Noise". Im Dunstkreis von The Dorf ist in den letzten Jahren außerdem ein musikalisches Biotop entstanden, das „Umland“. Hierzu gehören ein eigenes Plattenlabel und ein Festival. Für die Sendung hat Jan Klare eigene Musik ausgewählt und verrät im Live-Gespräch auch, was er bereut und was er noch vorhat.