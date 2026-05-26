Sonny Rollins - einer der einflussreichsten Jazz-Saxophonisten ist tot. (Getty Images / David Redfern)

Wie mehrere Medien berichten, starb er im Alter von 95 Jahren. Rollins galt als einer der herausragenden Solisten des klassischen Modern Jazz und arbeitete seit den 1940er Jahren mit vielen amerikanischen Größen des Genres zusammen, darunter mit Thelonious Monk, Art Blakey und Miles Davis. Er spielte auf deren Platten, veröffentlichte aber auch selbst zahlreiche Alben. Viele seiner Kompositionen wie "Doxy" oder "Oleo" wurden zu Jazzstandards. Sonny Rollins erhielt zudem zahlreiche Auszeichnungen.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.