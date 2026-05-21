Fußball
SC Freiburg verliert Europa-League-Finale gegen Aston Villa

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat das Finale der Europa League verloren. Die Breisgauer unterlagen in Istanbul dem englischen Club Aston Villa mit 0:3 (0:2) und verpassten den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte.

    Spielszene der Begegnung Freiburg - Aston Villa. Mehrere Spieler kämpfen um den Ball.
    Der SC Freiburg hat sein erstes europäisches Finale verloren. (AFP / ANDREJ ISAKOVIC)
    Allerdings schrieb Freiburg bereits mit dem Erreichen des Viertelfinals Vereinsgeschichte. Vor dieser Saison war der Klub nie weiter als in ein Achtelfinale eines Europapokalwettbewerbs gekommen.
    Für den Premier-League-Club trafen Youri Tielemans (41.), Emiliano Buendia (45.+3) und Morgan Rogers (58.). Für Villas Trainer Unai Emery ist es der fünfte Europapokalsieg.
    Die Freiburger spielen kommende Saison in der Conference League. Die erneute Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb hatte sich der SC mit Tabellenplatz sieben in der Bundesliga gesichert.
    Diese Nachricht wurde am 20.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.