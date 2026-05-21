Allerdings schrieb Freiburg bereits mit dem Erreichen des Viertelfinals Vereinsgeschichte. Vor dieser Saison war der Klub nie weiter als in ein Achtelfinale eines Europapokalwettbewerbs gekommen.
Für den Premier-League-Club trafen Youri Tielemans (41.), Emiliano Buendia (45.+3) und Morgan Rogers (58.). Für Villas Trainer Unai Emery ist es der fünfte Europapokalsieg.
Die Freiburger spielen kommende Saison in der Conference League. Die erneute Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb hatte sich der SC mit Tabellenplatz sieben in der Bundesliga gesichert.
Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.