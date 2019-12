Der Iran erlaubt es seinen Sportlern seit Jahren nicht, gegen israelische Kontrahenten anzutreten. Mit einem offiziellen Match eines israelischen Sportlers gegen einen iranischen Athleten, hätte man von iranischer Seite die Existenz des Staates Israels anerkannt, so die Überlegung dahinter. DLF-Schachexperte Stefan Löffler erklärt: Bei den in Moskau laufenden Weltmeisterschaften im Schnellschach und Blitzschach tritt daher die iranische Nachwuchshoffnung Alireza Firouzja unter der Fahne der des Weltschachverbandes FIDE an.

Iranischen Sportverbänden werden Sanktionen angedroht

Zuvor hatte der Weltverband FIDE dem Iranischen Schachverband angedroht, ihn zu sperren, wenn sich die Spieler bei offiziellen Wettbewerben weiterhin weigern, gegen israelische Sportler anzutreten, so Löffler. Als Reaktion darauf hatte der iranische Schachbund alle Spieler zurückgezogen. Offenbar wolle der iranische Verband verhindern, dass er gesperrt wird, vermutet Löffler.

Firouzja wird als künfiter Weltstar gehandelt

Alireza Firouzja wollte die Nicht-Nominierung nicht akzeptieren. Weil er ohnehin schon seit sechs Monaten in Frankreich lebt, hat er sich offenbar vom Iran losgesagt, so Löffler. Durch Firouzjas Aktion zeigt sich auch eine neue Politik des Weltschachverbands. Über dreißig Jahre hat der Weltverband FIDE dafür gesorgt, dass israelische Sportler nicht gegen iranische Athleten antreten müssen. Ab dem Sommer sei dies aber anders, so Löffler. Der Weltverband habe dem Iran klar gesagt, er solle seine Politik ändern und dürfe seien Athleten nicht mehr zurückziehen, wenn sich iranisch-israelische Duelle andeuten.