Judit Polgar (IMAGO / ZUMA Press / IMAGO / Netflix)

Sie bringe der Geste von Ministerpräsident Magyar, sie als unabhängige und parteilose Kandidatin vorzuschlagen, hohe Wertschätzung entgegen, schrieb sie bei Facebook. Sie könne aber nicht die historische Verantwortung übernehmen, um eine gespaltene Nation zu einigen. Magyar hatte die 49-Jährige für das höchste Staatsamt ins Gespräch gebracht. Sie hat bislang kein politisches Amt bekleidet. Polgar wurde mehrfach Olympiasiegerin im Schach und führte 26 Jahre lang ununterbrochen die Weltrangliste der Frauen an.

Die Position des Staatsoberhaupts ist in Ungarn aktuell vakant. Durch eine Verfassungsänderung wurde der bisherige Amtsinhaber Sulyok abgesetzt. Er galt als Vertrauter des ehemaligen Regierungschefs Orbán. Die Amtsgeschäfte des Staatspräsidenten übernahm übergangsweise die bisherige Parlamentspräsidentin Forsthoffer. Das Parlament muss nun innerhalb von 30 Tagen eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Sulyok wählen.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.