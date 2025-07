Europapokal

Schachtar Donezk spielt nächste Saison keine "Heimspiele" mehr in Deutschland

Der ukrainische Fußball-Spitzenklub Schachtar Donezk setzt in der kommenden Europapokalsaison nicht erneut auf ein "Exil"-Heimspiele in Deutschland. Nachdem Schachtar 2023/24 seine nominellen Heimspiele in Hamburg sowie in der vergangenen Saison auf Schalke ausgetragen hatte, fiel die Wahl des Europa-League-Teilnehmers diesmal auf Krakau.